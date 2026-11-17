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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह वारदात 16 नवंबर 2026 की रात करीब 8:30 बजे हुई। मृतक जितेंद्र बसोर (42 वर्ष) थे, जो लाल बसोर के पुत्र और बसोरपारा सलका के निवासी थे। वह अपनी छह वर्षीय बेटी को ससुराल से लेकर घर लौट रहे थे। इसी बात को लेकर उनका साला सनी बसोर (20 वर्ष) नाराज हो गया।सनी बसोर गुड्डू बसोर का पुत्र है। आरोपी सनी बसोर ने अपने जीजा जितेंद्र का पीछा किया। वह गांव के ग्राउंड तक पहुंच गया। वहां उसने जितेंद्र के साथ मारपीट की और उसे जमीन पर पटक दिया।आरोपी सनी बसोर ने अपने जीजा जितेंद्र बसोर को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने जितेंद्र के सीने पर पैर रखकर गंभीर चोट पहुंचाई। उसने जितेंद्र के पेट और गले पर भी पैर रखकर वार किया। इन गंभीर चोटों के कारण जितेंद्र बसोर की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। आरोपी सनी बसोर के खिलाफ थाना बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 347/2026 दर्ज किया गया है। यह मामला धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।