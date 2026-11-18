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जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में अचानक मधुमक्खियों ने बच्चों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के डंक से बड़ी संख्या में बच्चे घायल हुए। इस घटना के बाद बच्चों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी स्कूल और अस्पताल पहुंचने लगे। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। घायल बच्चों को तत्काल चरचा स्थित रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया। उन्हें बैकुंठपुर जिला चिकित्सालय भेजा गया।जिला चिकित्सालय में सभी घायल बच्चों का डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के मधुमक्खियों के हमले का शिकार होने से क्षेत्र में चिंता का माहौल है।घटना के बाद स्कूल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। बच्चों की देखरेख को लेकर भी परिजनों ने चिंता जाहिर की है। परिजनों ने पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने दोषियों की जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है।