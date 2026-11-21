{"_id":"6b019cf00f06c64f6b0ea7c4","slug":"video-organization-of-the-chandigarh-carnival-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ कार्निवल-2026, मस्ती और मनोरंजन का तीन दिवसीय आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ के सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली में शुक्रवार से चंडीगढ़ कार्निवल-2026 का शुभारंभ हुआ है। यह तीन दिवसीय उत्सव, जो 20 नवंबर 2026 तक चलेगा, शहरवासियों के लिए मनोरंजन और आनंद का एक बड़ा अवसर लेकर आया है। कार्निवल के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियाँ और गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इनमें कलात्मक प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मनोरंजक गतिविधियाँ शामिल हैं। कार्निवल में कला और रचनात्मकता का संगम देखने को मिल रहा है। युवतियाँ पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग ले रही हैं, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ कलाकार लुड्डी डांस जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।

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