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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। समाजसेवा में बेहतर काम करने वाले कॉलेजों, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के माय भारत-एनएसएस पुरस्कारों के लिए नामांकन मांगे हैं। हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय की तरफ से योग्य उम्मीदवारों के नाम 11 दिसंबर शाम पांच बजे तक ई-मेल से स्वीकार किए जाएंगे।विश्वविद्यालय या प्लस-टू परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पांच लाख और द्वितीय पुरस्कार तीन लाख रुपये का होगा। एनएसएस इकाई को दो लाख, कार्यक्रम अधिकारी को डेढ़ लाख और चयनित स्वयंसेवक को एक लाख रुपये मिलेंगे। इनके साथ ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और पदक भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 10 इकाइयों, 10 कार्यक्रम अधिकारियों और 30 स्वयंसेवकों का चयन होगा।तीन साल के काम का मूल्यांकनवर्ष 2021-22 से 2023-24 तक पौधरोपण, रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों के आधार पर चयन होगा। 100 से अधिक इकाइयों वाले समन्वयक दो इकाइयों और चार स्वयंसेवकों तक के नाम भेज सकेंगे। कम इकाइयों वाले समन्वयक एक इकाई और दो स्वयंसेवकों के नाम भेज सकेंगे।पात्रता के लिए शर्तेंस्वयंसेवक ने दो साल में कम से कम 240 घंटे समाजसेवा की हो और विशेष शिविर सहित राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कार्यक्रम में भाग लिया हो। 31 मार्च 2024 को आयु सामान्य वर्ग के लिए 25 और एससी-एसटी के लिए 28 साल तक होनी चाहिए। इकाई कम से कम पांच साल पुरानी और कार्यक्रम अधिकारी का दो साल का अनुभव जरूरी है।