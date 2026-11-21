अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 22 नवंबर को हरियाणा स्टेट डे मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में शाम 6 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में हरियाणवी लोक नृत्य, गीत और संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। इसके जरिए प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक देश-दुनिया के सामने पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री मेले में बनाए गए हरियाणा पवेलियन का भी अवलोकन करेंगे। यहां प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योगों, हस्तशिल्प कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है।मुख्यमंत्री स्टॉलों पर जाकर प्रदर्शकों से बातचीत करेंगे और उनके उत्पादों व नए प्रयोगों की जानकारी लेंगे। पवेलियन में हरियाणा की औद्योगिक प्रगति, निवेश की संभावनाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया है। इसकी सजावट में भी हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। हरियाणा स्टेट डे पर प्रदेश के कलाकार लोक नृत्य, लोक गीत और संगीत की प्रस्तुतियां देंगे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार हरियाणवी लोक संस्कृति और परंपराओं से दर्शकों को रूबरू कराएंगे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के खान-पान, रहन-सहन और सामाजिक परंपराओं की झलक दिखाई जाएगी।