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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा वन विभाग में 18 नवंबर को किए गए 22 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती देने के बाद तीनों अधिकारियों को अंतरिम राहत मिल गई है। कैट ने तीनों मामलों में सुनवाई करते हुए अधिकारियों की मौजूदा तैनाती की स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा जिसे अधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। तीनों मामलों में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।फिलहाल सरकार के तबादला आदेशों पर अमल नहीं होने के फैसले के बाद सभी अधिकारियों की नई तैनाती पर दोबारा से बदलाव करना होगा। दरअसल इन तीन अधिकारियों को अपने पदभार संभाले छह माह भी नहीं हुए थे, इसी कारण ये तीनों कैट चले गए। कैट में आईएफएस अधिकारी सुभाष चंद्र यादव, आईएफएस रेविंदर धनखड़ और आईएफएस विजेंद्र सिंह ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। धनखड़ को एचएफडीसी अंबाला के सीजीएम पद से हटाकर हिसार में डीसीएफ लगाया गया था। विजेंद्र सिंह का गुरुग्राम में एचएफडीसी के सीजीएम पद से कैथल में डीसीएफ पद पर तबादला किया गया था। वहीं, सुभाष चंद्र यादव को गुरुग्राम में सीसीएफ (प्रोटेक्शन-दो) से पंचकूला भेजने के साथ रोहतक के सेंट्रल सर्किल के सीएफ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।तबादला प्रक्रिया पर उठाए सवालतीनों अधिकारियों ने तबादले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने 28 जनवरी 2014 की अधिसूचना के तहत निर्धारित सिविल सर्विस बोर्ड (सीएसबी) की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के टीएसआर सुब्रमण्यम बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए फैसले की भी अनदेखी की गई। अधिकारियों के वकील ने अधिकरण को बताया कि अभी तक उन्हें मौजूदा पदों से कार्यमुक्त भी नहीं किया गया है।