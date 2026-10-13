Hindi News
›
Video
›
Uttarakhand
›
Uttarkashi News
›
Uttarkashi:A traditional grain storehouse (*kuthar*) collapsed late at night in Rana village of the Yamunotri region; family members eating nearby had a narrow escape
{"_id":"6acde5f11122bb01fb03c2a2","slug":"video-uttarkashia-traditional-grain-storehouse-kuthar-collapsed-late-at-night-in-rana-village-of-the-yamunotri-region-family-members-eating-nearby-had-a-narrow-escape-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"यमुनोत्री क्षेत्र के राना गांव में देर रात भरभराकर गिरा कुठार, पास में खाना खा रहे परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यमुनोत्री क्षेत्र के राना गांव में देर रात भरभराकर गिरा कुठार, पास में खाना खा रहे परिवार के सदस्य बाल-बाल बचे
यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में देर रात एक मकान का कुठार (अन्न भंडार) अचानक भरभराकर गिर गया। यह कुठार मोहन सिंह पंवार का था। घटना के समय परिवार के सदस्य पास में बैठकर खाना खा रहे थे।
अचानक कुठार गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि पास में खाना खा रहे परिवार के सदस्य इसकी चपेट में आने से बच गए। सभी लोग बाल-बाल बच गए। घटना से परिवार के लोग सहम गए। कुठार गिरने से हुए नुकसान का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। घटना के कारणों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।