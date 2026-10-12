Uttarkashi News: गंगोरी में मिट्टी से नहीं, अब सीसी से भरेंगे हाईवे के गड्ढे

विज्ञापन

उत्तरकाशी। गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी के पास गड्ढों को मिट्टी से भरने के बाद दोबारा उखड़ने की समस्या के बीच अब बीआरओ इन्हें सीमेंट कंक्रीट (सीसी) से भरवाएगा। हाईवे पर गड्ढों की मरम्मत के लिए अस्थायी तौर पर मिट्टी का इस्तेमाल किए जाने से बारिश और वाहनों की आवाजाही के बीच गड्ढे फिर उभर रहे थे। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बीआरओ के कमांडर राजकिशोर ने बताया कि गंगोरी की तरफ मिट्टी से भरे गए गड्ढों को सीसी से भरने का काम तत्काल कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय के आसपास आबादी वाले क्षेत्रों में हाईवे पर जहां भी गड्ढे हैं उन्हें पक्के तौर पर भरने का काम किया जा रहा है।पहले भी कई स्थानों पर गड्ढे भरे गए हैं और शेष स्थानों पर भी मरम्मत जारी रहेगी। गंगोरी क्षेत्र में हाईवे पर गड्ढों की समस्या लंबे समय से वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। मिट्टी से भराई के बाद गड्ढे दोबारा उभरने से मरम्मत की टिकाऊ व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। अब सीसी से भराई होने पर सड़क की सतह मजबूत होने और बार-बार गड्ढे बनने की समस्या कम होने की उम्मीद है। हालांकि, मरम्मत की गुणवत्ता और टिकाऊपन काम पूरा होने के बाद ही साफ होगा।