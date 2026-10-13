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उत्तरकाशी: यमुनोत्री क्षेत्र के राना गांव में भरभराकर गिरा कुठार, खाना खा रहे परिवार के लोग बाल-बाल बचे

Tue, 13 Oct 2026 01:28 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट (उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट (उत्तरकाशी) Published by: Renu Saklani Updated Tue, 13 Oct 2026 01:28 PM IST
सार

उत्तरकाशी के यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में देर रात अचानक एक कुठार (अन्न भंडार) गिरने से अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय पास में बैठकर खाना खा रहे परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया।

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Uttarkashi News storehouse collapses Rana Village Yamunotri family members escape unhurt
भरभराकर गिरा दीवार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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यमुनोत्री क्षेत्र से लगे राना गांव में देर रात एक मकान का कुठार (अन्न भंडार) अचानक भरभराकर गिर गया। यह कुठार मोहन सिंह पंवार का था। घटना के समय परिवार के सदस्य पास में बैठकर खाना खा रहे थे।

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अचानक कुठार गिरने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि पास में खाना खा रहे परिवार के सदस्य इसकी चपेट में आने से बच गए। सभी लोग बाल-बाल बच गए। घटना से परिवार के लोग सहम गए। कुठार गिरने से हुए नुकसान का विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। घटना के कारणों की भी जानकारी नहीं मिल पाई है।

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