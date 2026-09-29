फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   There are employment opportunities after pursuing UG and PG courses in law.

Tehri News: विधि में यूजी, पीजी करने के बाद हैं रोजगार के अवसर

Tue, 29 Sep 2026 05:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 29 Sep 2026 05:29 PM IST
विज्ञापन
There are employment opportunities after pursuing UG and PG courses in law.
चंबा (टिहरी) एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में विधि विभाग की पहल पर मंगलवार को विधि स्नातक प्रथम वर्ष, विधि स्नातकोत्तर और शोधार्थियों का दीक्षा आरंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विज्ञापन

विधि संकाय की डीन प्रो. ममता राणा ने कहा कि विधि में स्नातक या स्नातकोत्तर करने के बाद विद्यार्थियों के लिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध हैं। पुरुष छात्रावास के अधीक्षक डॉ. हेमराज और महिला छात्रावास की अधीक्षक डॉ. सुमनलता चौधरी ने छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं, अनुशासन और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। पुस्तकालय अध्यक्ष डॉ. हंसराज बिष्ट ने पाठ्य पुस्तकों, शोध सामग्री, वाचनालय, संदर्भ सामग्री, अनुवाद और ई-पुस्तकों की सुविधाओं की जानकारी दी। डॉ. विशाल गुलरिया, डॉ. हिमानी बिष्ट ने नई शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम, विषय चयन, परीक्षा की तैयारी और अध्ययन सामग्री के बारे में बताया। इस मौके पर डॉ. एसके चतुर्वेदी, डॉ. सुमनलता चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed