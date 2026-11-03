टिहरी: भारी मात्रा में चरस के साथ हिमाचल प्रदेश का युवक गिरफ्तार

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टिहरी में अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए टिहरी पुलिस का अभियान लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश पर पुलिस ने मुनि की रेती क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.020 किलोग्राम अवैध चरस के साथ हिमाचल प्रदेश निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की अनुमानित कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया है।

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