फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Construction of the polytechnic has begun; two new trades will be introduced starting from the next academic session.

Tehri News: पॉलीटेक्निक निर्माण शुरू, अगले सत्र से शुरू होंगे दो नए ट्रेड

Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
विज्ञापन
Construction of the polytechnic has begun; two new trades will be introduced starting from the next academic session.
नई टिहरी। राजकीय पॉलीटेक्निक नई टिहरी को जल्द अपना भवन मिलने जा रहा है। भागीरथीपुरम में 35 करोड़ छह लाख की लागत से बनने वाले भवन का मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और विधायक किशोर उपाध्याय ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया।
विज्ञापन

मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि अगले शिक्षा सत्र से पॉलीटेक्निक में दो नए ट्रेड भी शुरू किए जाएंगे। मुख्य अतिथि तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को अपने गांव और शहर के आसपास ही तकनीकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में अगले शिक्षा सत्र से पॉलीटेक्निक में दो नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर दायित्वधारी खेम सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला, डॉ. भान सिंह नेगी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉ. शरद प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंदी नेगी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed