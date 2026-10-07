कनस्तर बजाकर जताया विरोध, नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर प्रदर्शन

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नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनरत लोगों ने पीआईसी मैदान में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल समेत विधायकों का कनस्तर बजाकर विरोध किया। आंदोलनकारियों ने मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक किशोर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा स्थल से पहले दुर्गा मंदिर के पास पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोककर हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों की मांग है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नई टिहरी में जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जाए।

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