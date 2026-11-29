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नई टिहरी। वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत गगन कुमार ने राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टिहरी का मान बढ़ाया है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने देशभर के खिलाड़ियों के बीच दमदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। गगन ने इससे पहले सितंबर 2026 में देहरादून में आयोजित उत्तराखंड पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने बेंच प्रेस स्पर्धा में स्वर्ण और डेडलिफ्ट में रजत पदक जीता था। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। संवाद

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