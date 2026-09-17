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New Tehri Congress members protested against Minister Joshi upon his arrival at the Government of the People, at the Doorstep of the People program
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नई टिहरी: जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री जोशी का कांग्रेसियों ने जताया विरोध
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार में शामिल होने पहुंचे प्रभारी मंत्री गणेश जोशी का कांग्रेसियों ने विरोध किया है। कांग्रेसियों ने नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सरकार की चुप्पी पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री को धरना स्थल पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए , लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री का विरोध करने के लिए वह पहले बौराड़ी साईं चौक पर मंत्री के आने का इंतजार करते रहे। लेकिन काफी देर बाद पता चला कि वह दूसरे रास्ते से स्टेडियम पहुंच गए, तो कांग्रेसी भी नारेबाजी करते हुए स्टेडियम जाने लगे। लेकिन स्टेडियम पहुंचने से पहले जिला पंचायत ऑफिस के सामने पुलिस ने नारेबाजी करते हुए काले झंडे को लेकर प्रभारी मंत्री का विरोध करने जा रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर दिया।
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