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VIDEO: सीएम धामी ने किया जौनपुर महोत्सव का शुभारंभ, कई विकास योजनाओं की दी सौगात

Alka Tyagi

Updated Thu, 12 Nov 2026 01:15 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 01:15 PM IST







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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थत्यूड़ पहुंचकर तीन दिवसीय जौनपुर महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ... और पढ़ें

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