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नई टिहरी: संयुक्त संघर्ष समिति ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की मांग
नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण करने की मांग को लेकर पिछले 102 दिनों से आंदोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति ने बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मांग के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीतराम भट्ट, राहुल बुटोला अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। बौराड़ी गणेश चौक धरना स्थल पर हुई बैठक में वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर टिहरी बांध प्रभावितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। कहां जब तक मेडिकल कॉलेज का शासनादेश जारी नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
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