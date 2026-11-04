{"_id":"6aeb2bf643623daf2b0032d3","slug":"video-rudraprayag-dm-vishal-mishra-extends-greetings-for-the-festivals-of-dhanteras-diwali-and-bhai-doo-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुद्रप्रयाग: डीएम विशाल मिश्रा ने दी धनतेरस, दीपावली और भाईदूज के पर्व की शुभकामनाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुद्रप्रयाग: डीएम विशाल मिश्रा ने दी धनतेरस, दीपावली और भाईदूज के पर्व की शुभकामनाएं

Alka Tyagi

Updated Wed, 04 Nov 2026 06:28 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 06:28 PM IST







Link Copied



जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारी सीजन में अपने आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें एवं एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए त्योहारों को मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के अनावश्यक शोर-शराबा से बचें, जिससे आम जनमानस को किसी प्रकार का सामना करना पड़े । ... और पढ़ें

विज्ञापन