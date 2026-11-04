{"_id":"6aeb2e1acfeb323b5a09bf9c","slug":"video-financial-approval-granted-for-the-blacktopping-of-four-motor-roads-in-the-kedarnath-assembly-constituency-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"केदारनाथ विधानसभा के चार मोटर मार्गों के डामरीकरण को मिली वित्तीय स्वीकृति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। क्षेत्र के चार प्रमुख मोटर मार्ग लमगोंडी–देवली–भणिग्राम, बलसुंडी–अखोड़ी, बाड़व मल्ला–कांदी, उनियाणा–रांसी–तलसारी मोटर मार्गों के सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

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