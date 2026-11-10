केदारनाथ धाम: बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने मंदिर में किया प्रवेश, कल भाई दूज पर बंद होंगे कपाट

केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ने मंदिर में प्रवेश किया। बुधवार सुबह 8:30 बजे मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ के लिए रवाना होगी।

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