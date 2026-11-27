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अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के चार खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयनित खिलाड़ी 26 से 28 दिसंबर 2026 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों के चयन से विश्वविद्यालय और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। चयनित खिलाड़ियों में योगेश कुमार, आदिश, गिरिधियाल, आकाश चौहान और विकास कुमार के नाम शामिल है। इन खिलाड़ियों का चयन रुड़की स्थित ड्रीम ओलंपिक स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। चयन प्रक्रिया भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न कराई गई। इसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा, प्रदर्शन और निर्धारित खेल मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया।

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