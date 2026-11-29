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बैंक्विट हॉल के कमरे से जेवरात और कीमती सामान हुआ था चोरीसीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ कर्मचारियों से भी की गई पूछताछ, जल्द हो सकता है खुलासासंवाद न्यूज एजेंसीरुड़की। हरिद्वार रोड स्थित बैंक्विट हॉल में विवाह समारोह के दौरान कमरे से लाखों रुपये के जेवरात और कीमती सामान चोरी करने के मामले में पुलिस आरोपियों के करीब पहुंच गई है। पुलिस को मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रविवार को संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा।राजेंद्र नगर निवासी विजेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 24 नवंबर को उनकी बेटी आयुषी सैनी का विवाह समारोह हरिद्वार रोड स्थित शेरपुर के एक बैंक्विट हॉल में आयोजित किया गया था। रात करीब दस बजे चढ़त का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान बैंक्विट हॉल के एक कमरे में कोई मौजूद नहीं था।कमरे में सोने के जेवरात और अन्य कीमती सामान रखा हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात जब परिजन कमरे में पहुंचे तो दरवाजे पर ताला नहीं लगा था। कमरा खुला हुआ था और सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था। जांच करने पर कमरे से लाखों रुपये के जेवरात और अन्य सामान गायब मिला।इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और बैंक्विट हॉल में काम करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ की। रुड़की कोतवाली इंस्पेक्टर नंदकिशोर भट्ट ने बताया कि चोरी में शामिल आरोपियों के संबंध में अहम सुराग मिले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।