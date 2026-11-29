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संवाद न्यूज एजेंसीलक्सर। इस्माइलपुर गांव में एक युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार के दौरान देर रात युवक ने दम तोड़ दिया। युवक के पिता ने युवक की जेब से मिले सुसाइड नोट के आधार पर एक युवती और उसकी मां पर युवक को आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, इस्माइलपुर गांव निवासी अनिल ने तहरीर में बताया कि उनके पुत्र अजय ( 24 वर्ष) ने 28 नवंबर को कथित तौर पर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। परिजनों ने उसे रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान रात 10 बजे उसकी मौत हो गई। अनिल के अनुसार, अजय की जेब से अस्पताल प्रशासन को एक मोबाइल फोन और सुसाइड नोट मिला।इसमें उसने एक युवती और उसकी माता की ओर से मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने और परेशान करने की बात लिखी है। उन्होंने युवती और उसकी माता पर पुत्र को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के विवश करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।