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रुड़की: उद्यमी सौरभ सैनी ने झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन
रुड़की। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एसएमएमईएसटी सेवा कृत्वा पथ की ओर से शुक्रवार को नगर निगम क्षेत्र स्थित रविदास घाट से सिविल लाइंस और चोपाटी बाजार तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में संगठन के लोगों की ओर से सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने के साथ ही दुकानदारों और राहगीरों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के दौरान उद्यमी सौरभ सैनी ने रविदास घाट पर स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहभागिता से ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। अभियान के दौरान चोपाटी बाजार और आसपास के क्षेत्र में दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें दुकानों से निकलने वाले कूड़े को सड़क और नालियों में नहीं डालने की अपील की गई। दुकानदारों को कूड़ा एकत्र करने के लिए डस्टबिन भी वितरित किए गए। एसएमएमईएसटी सेवा कृत्वा पथ की ओर से आयोजित अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न डालने का संदेश दिया गया।
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