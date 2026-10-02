Roorkee News: महापंचायत के लिए भाकियू तोमर ने किया जनसंपर्क

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लंढौरा में प्रदेश सचिव डॉ. असलम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ता कुआंखेड़ा, लक्सर और काहनेवाली समेत आसपास के क्षेत्रों में महापंचायत के लिए प्रचार-प्रसार करने रवाना हुए। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महापंचायत आयोजित की जा रही है।उन्होंने कहा कि यूनियन की प्रमुख मांग इस बार गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की है। उन्होंने किसानों से महापंचायत में पहुंचकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर पवन त्यागी, तालिब हसन, सलमान अली, अमरेज, शादाब, अखलाक, अफजाल कुरैशी, तसलीम सहित बड़ी संख्या में किसान और यूनियन कार्यकर्ता मौजूद रहे।