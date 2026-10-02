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Roorkee News: विवाद में बुजुर्ग पर डंडे से हमला कर घायल किया

Fri, 02 Oct 2026 05:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:24 PM IST
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Elderly man attacked with stick and injured in dispute
लक्सर। विवाद के चलते सेलर संचालक ने दूसरे सेलर संचालक की पिटाई कर दी। डंडे से वार करने पर बुजुर्ग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी के अभिषेक निवासी इस्माइलपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी सागर सैनी ने तहरीर में बताया कि उनके दादा ने गांव में धान कुटाई के लिए सेलर लगाया है। गांव के ही अभिषेक का भी सेलर है। 28 सितंबर की रात करीब 10 बजे उनके दादा सेलर पर थे। इस दौरान आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई की। पिटाई के दौरान आरोपी ने डंडे से उन पर वार किए इसमें उनके दादा की आंख पर गंभीर चोट आई। जान बचाकर वह घर आए तो आरोपी बाइक से पीछा करते हुए उनके घर पहुंचा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
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