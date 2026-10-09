श्रीनगर में मौसम ने बदली करवट, तेज बारिश शुरू

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नगर क्षेत्र में शुक्रवार शाम मौसम ने अचानक करवट बदल ली। आसमान में बादल छाने के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम बदलने से लोगों को भी बारिश का सामना करना पड़ा।

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