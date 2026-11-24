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बैकुंठ चतुर्दशी मेला: देर रात तक गूंजे डौर-थाली के सुर, देव अवतरण के भी बने साक्षी

Renu Saklani

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:38 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:38 PM IST







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बैकुंठ चतुर्दशी मेले के दौरान शहर के चौराहों और पीपल चौंरी में देर रात तक डौर-थाली की धूम रही। श्रद्धालु डौर-थाली की थाप पर नृत्य करते नजर आए। इस दौरान कई लोगों पर देवता भी अवतरित हुए। पारंपरिक आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे रहे। ... और पढ़ें

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