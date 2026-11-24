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बैकुंठ चतुर्दशी मेले के तहत मंगलवार को गोला पार्क में स्कूली बच्चों की परेड शुरू हुई। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। स्कूली बच्चों की ओर से प्रस्तुत आकर्षक झांकियां मेले का मुख्य आकर्षण रहीं। इनमें विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों को दर्शाया गया। वहीं, प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ दीया अनुष्ठान का दीपदान के साथ समापन हुआ। इस मौके पर गायदान के बाद मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दंपत्तियों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद दिया।

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