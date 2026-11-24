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श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर मंगलवार सुबह श्रीनगर गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई। सुबह पांच बजे संगत ने गुरुवाणी और शबद कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी में भाग लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु नानक देव जी का स्मरण किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। प्रभात फेरी में संगत ने श्रद्धा और भक्ति के साथ सहभागिता की।

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