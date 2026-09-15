नंदा अष्टमी महोत्सव से भक्तिमय हुआ श्रीनगर का नंदा देवी मंदिर

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नंदा अष्टमी महोत्सव को लेकर श्रीनगर स्थित नंदा देवी मंदिर में इन दिनों भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिर में 12 सितंबर से शुरू हुए धार्मिक अनुष्ठान 20 सितंबर तक चलेंगे। प्रतिदिन मां नंदा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जा रही है। सुबह-शाम महिलाएं भजन-कीर्तन कर मां नंदा का गुणगान कर रही हैं और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज रहा है।

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