श्रीनगर गढ़वाल: वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पांचवें दिन भी जारी

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वन नेशन वन स्टाइपेंड की मांग को लेकर बेस अस्पताल श्रीकोट, श्रीनगर के पीजी रेजीडेंट और सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी रही। आंदोलित रेजीडेंट डॉक्टरों का कहना है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने हड़ताल समाप्त करने को लेकर आदेश जारी किया, लेकिन रेजीडेंट डॉक्टरों ने इसे नहीं माना। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. लोकेश यादव ने बताया कि इस संबंध में मेडिकल प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखा गया है।

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