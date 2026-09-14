Pauri News: देवप्रयाग-टिहरी मोटर मार्ग की बदहाली पर प्रधान संगठन नाराज

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समस्या के समाधान को लेकर प्रधान संगठन के अध्यक्ष शिव सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग (कीर्तिनगर) के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर सड़क की स्थिति में तत्काल सुधार की मांग की है। संगठन ने विभाग को चेताया है कि यदि 21 सितंबर तक गड्ढों का भरान और मरम्मत कार्य पूरा नहीं किया गया, तो 22 सितंबर को ब्लॉक मुख्यालय में प्रधान संगठन प्रदर्शन और धरना आयोजित किया जाएगा।

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देवप्रयाग। देवप्रयाग-टिहरी मोटर मार्ग पर संगडोली नामक तोक में सड़क की दयनीय स्थिति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। सड़क पर जगह-जगह बने गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिससे रोजाना आवागमन करने वाले राहगीरों को भारी जोखिम उठाना पड़ रहा है।