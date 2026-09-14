Pauri News: बिजली की झूलती तारों से निजात दिलाए जाने की मांग

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कीर्तिनगर। क्षेत्र में कई स्थानों पर बिजली की तारें झूलने की समस्या के समाधान के लिए लोगों ने एसडीएम कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई जगह पर पेड़ों की टहनियां भी विद्युत तारों के संपर्क में आ रही हैं। इससे कभी भी करंट की चपेट में आने से बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप गोदियाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में झूलती विद्युत तारों और तारों पर लटक रही पेड़ों की टहनियों को हटाने के लिए विद्युत विभाग को कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने एसडीएम से मामले का संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में झूलती तारों को दुरुस्त करने, पेड़ों की टहनियों की छंटाई कराने और अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देने की मांग की है। 15 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है।