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श्रीनगर: देवप्रयाग और कीर्तिनगर ब्लाक के हाईस्कूल के मेधावी 65 छात्र-छात्राओं का दल भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना

Thu, 17 Sep 2026 10:03 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Thu, 17 Sep 2026 10:03 PM IST
Srinagar: A group of 65 meritorious high school students from the Devprayag and Kirtinagar blocks has set off on a 'Bharat Darshan' educational tour.
देवप्रयाग और कीर्तिनगर ब्लाक के हाईस्कूल के मेधावी 65 छात्र-छात्राओं का दल भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना हो गया। विधायक विनोद कंडारी ने हरी झंडी दिखाकर दल का कीर्तिनगर से रवाना किया। आगामी दस दिनों तक यह छात्र-छात्राएं देश के राजनेताओं से मुलाकात और देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर उनके बारे में जानेंगे।कीर्तिनगर में आंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि उनका छात्र जीवन से ही सपना था कि यदि उन्हें कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वह क्षेत्र के मेधावी छात्रों ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे।
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