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श्रीनगर गढ़वाल: 15 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग, पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों की हड़ताल जारी

विशाल कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 02:08 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 02:08 PM IST







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डिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिकल इंटर्न छात्रों की 15 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। इंटर्न छात्र बेस अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक के सामने धरने पर बैठे रहे। छात्रों ने स्टाइपेंड की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा। हड़ताल के दूसरे दिन भी छात्र धरने पर डटे रहे। ... और पढ़ें

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