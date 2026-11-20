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श्रीनगर जलविद्युत परियोजना की नहर में कूदी छात्रा का नहीं मिला सुराग, फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन
श्रीनगर जलविद्युत परियोजना की नहर में छलांग लगाने वाली छात्रा की तलाश में शुक्रवार सुबह से दोबारा सर्च अभियान शुरू किया गया। एसडीआरएफ, फ्लड रेस्क्यू टीम और पुलिस की टीमें छात्रा की तलाश में जुटी हुई हैं।
गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को सुपाणा क्षेत्र में छात्रा ने परियोजना की नहर में छलांग लगा दी थी। घटना की सूचना मिलने पर कीर्तिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा की तलाश शुरू की। हालांकि, देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंधेरा होने के कारण बचाव अभियान रोकना पड़ा था। शुक्रवार सुबह होते ही टीमें फिर से नहर में उतरीं और छात्रा की तलाश शुरू कर दी।
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