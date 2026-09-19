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स्टाइपेंड की मांग को लेकर पैरामेडिकल छात्रों की मोबाइल लाइट रैली

Sat, 19 Sep 2026 09:52 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:52 PM IST
Paramedical students hold 'mobile light rally' to demand stipends.
मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरामेडिकल छात्रों का स्टाइपेंड की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। शनिवार देर शाम छात्रों ने श्रीकोट में मोबाइल की लाइट जलाकर रैली निकाली। छात्रों ने कहा कि वे लंबी ड्यूटी, नाइट शिफ्ट और मरीजों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन स्टाइपेंड को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
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