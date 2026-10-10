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Crowds thronged the ghats along the Alaknanda River in Srinagar on Pitru Visarjan; people bade farewell to their ancestors after performing ritual baths and offering *tarpan*.
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पितृ विसर्जन पर श्रीनगर के अलकनंदा तट के घाटों पर उमड़े लोग, स्नान-तर्पण कर पूर्वजों को दी विदाई
पितृ विसर्जन के अवसर पर शनिवार सुबह से ही अलकनंदा तट स्थित अलकेश्वर घाट, शारदानाथ घाट और आईटीआई घाट पर लोगों की आवाजाही बनी रही। लोगों ने अलकनंदा नदी में स्नान कर पितरों का तर्पण किया और पूजा-अर्चना के साथ पूर्वजों को विदाई दी। इस दौरान लोगों ने पितरों के निमित्त भोजन सामग्री अर्पित की और सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। घाटों पर सुबह के समय श्राद्ध और तर्पण करने वालों की भीड़ नजर आई।
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