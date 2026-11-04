भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से आयोजित, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मोहा मन

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भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव उत्साह और रंग-बिरंगी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच आयोजित किया गया। छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गढ़वाल विश्वविद्यालय के डीन नियुक्ति प्रोफेसर मोहन सिंह पंवार, डॉ. प्रदीप अंथवाल और प्रोफेसर संपूर्ण सिंह रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

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