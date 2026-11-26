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बैकुंठ चतुर्दशी मेला: दिन में खरीदारी, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आकर्षण
बैकुंठ चतुर्दशी मेले में आवास विकास मैदान में रौनक बढ़ने लगी है। मेले में लगी दुकानों पर दिन से लेकर देर रात तक लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग गर्म कपड़ों की दुकानों पर कंबल, स्वेटर और जैकेट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक में झूले और चरखी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में खरीदारी के साथ ही लोग झूले-चरखी का आनंद ले रहे हैं। खानपान की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं, शाम ढलते ही संगीत संध्या में भी लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मेले में खरीदारी, मनोरंजन और संगीत का संगम लोगों को देर रात तक मैदान में रोके हुए है।
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