पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष से अभद्रता का आरोप, कोतवाली पहुंचे छात्र

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श्रीनगर में पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के साथ सीओ श्रीनगर द्वारा अभद्रता किए जाने के आरोप को लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र कोतवाली पहुंचे। बिड़ला परिसर से छात्र बस में सवार होकर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली परिसर में छात्रों ने धरना देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के साथ कथित अभद्रता को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान छात्रों ने मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। कोतवाली में छात्रों के पहुंचने से पुलिस प्रशासन के सामने उनकी मांगों को लेकर स्थिति पर ध्यान केंद्रित हुआ।

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