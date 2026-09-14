Pauri News: डांगचौरा की अंजली की गढ़वाली कविता प्रदेश में नंबर वन

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उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून की ओर से हिंदी और उत्तराखंड की लोक भाषाओं के उत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेशभर के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कविता और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें कक्षा आठ की अंजली ने गढ़वाली कविता लेखन में प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर विद्यालय के साथ ही क्षेत्र का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में कक्षा आठ की प्रिया और कक्षा नौ की रिया उनियाल को भी सांत्वना पुरस्कार मिला। दोनों छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। छात्राओं ने शिक्षक डॉ. प्रदीप जुगरान के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। शिक्षिका सोनम भट्ट और रेनू कठैत ने भी सहयोग किया। प्रधानाचार्य सीपी देवली ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है।श्रीनगर के साईनीकृष्ण को मिला हिंदी हितैषी सम्मानश्रीनगर। वर्षभर हिंदी में लेखन एवं दैनिक जीवन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए साईनीकृष्ण उनियाल को बुलंदी साहित्यिक सेवा समिति की ओर से हिंदी हितैषी सम्मान से सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक एवं अंतरराष्ट्रीय कवि बादल बाजपुरी तथा संरक्षक पंकज शर्मा ने उन्हें सम्मान प्रदान किया। बुलंदी संस्था की ओर से हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य कर रही है। बाजपुर से संचालित बुलंदी संस्था वर्तमान में भारत सहित मॉरिशस, नेपाल और अरब देशों के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 101 आयोजनों की श्रृंखला चला रही है।