Pauri News: सीएमओ ने दुगड्डा की स्वास्थ्य इकाइयों का किया निरीक्षण

कोटद्वार। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉ. मेघना असवाल ने विकासखंड दुगड्डा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा, यूपीएचसी दुगड्डा, लालपानी, मोटाढाक, झंडीचौड़-कलालघाटी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर काशीरामपुर, लालपानी व पदमपुर का निरीक्षण किया। पीएचसी दुगड्डा में चिकित्सालय भवन में करंट आने की समस्या का तत्काल समाधान कराने और इमरजेंसी वार्ड को व्यवस्थित रखने के निर्देश प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दिए।सीएमओ ने सभी चिकित्सा इकाइयों के इमरजेंसी और प्रसव वार्ड में सफाई व्यवस्था बेहतर रखने को कहा। मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया और बुखार के बढ़ते मामलों को देखते हुए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश भी दिए, ताकि मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। कलालघाटी स्थित बीपीएचयू लैब का निरीक्षण करते हुए सीएमओ ने लैब के लिए स्वीकृत सभी पदों को भरने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएमओ ने कोटद्वार स्थित डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों के उपचार, साफ-सफाई और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली।