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डिक्री देवी हत्याकांड: काठगोदाम से पकड़ा गया हत्यारोपी पति

Heera Heera
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:50 PM IST
Dikri Devi husband arrested from Kathgodam
तल्ला ओखलकांडा में 21 अगस्त की रात डिक्री देवी की लाठी से पीटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी पति भीम सिंह को पुलिस ने काठगोदाम से गिरफ्तार किया है। भीमताल पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल ने बताया कि 21 अगस्त को तल्ला ओखलकांडा में भीम सिंह ने अपनी पत्नी डिक्री देवी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी थी। कहा कि आरोपी बच्चों को धमकाकर मौके से फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही थी। बताया कि भीम सिंह को काठगोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड में ले लिया गया है। कहा कि हत्या करने की वजह पारिवारिक कलह आ रही है। सीओ के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के नशे में था। पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में उसके साथ मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई।
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