{"_id":"6a8ddcfb09383037e60c4d2c","slug":"video-dikri-devi-husband-arrested-from-kathgodam-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"डिक्री देवी हत्याकांड: काठगोदाम से पकड़ा गया हत्यारोपी पति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तल्ला ओखलकांडा में 21 अगस्त की रात डिक्री देवी की लाठी से पीटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी पति भीम सिंह को पुलिस ने काठगोदाम से गिरफ्तार किया है। भीमताल पुलिस क्षेत्राधिकारी रविकांत सेमवाल ने बताया कि 21 अगस्त को तल्ला ओखलकांडा में भीम सिंह ने अपनी पत्नी डिक्री देवी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी थी। कहा कि आरोपी बच्चों को धमकाकर मौके से फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें दबिश दे रही थी। बताया कि भीम सिंह को काठगोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड में ले लिया गया है। कहा कि हत्या करने की वजह पारिवारिक कलह आ रही है। सीओ के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह शराब के नशे में था। पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में उसके साथ मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई।

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