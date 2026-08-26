Nainital News: स्कूल में चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Wed, 26 Aug 2026 02:34 AM IST
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रामनगर। स्कूल से लैपटॉप और करीब दस हजार रुपये चोरी के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती 20 अगस्त को कनिया निवासी कैलाश चंद्र पांडेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके स्कूल से लैपटॉप और करीब 10 हजार रुपये चोरी कर लिए गए हैं। मंगलवार को कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि जांच के दौरान चोरी की घटना में रामपुर रोड, हल्द्वानी निवासी संदीप कुमार (22) और उज्ज्वल सिंह परगाईं (25) की लिप्तता का पता चला। बताया कि मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को पीरूमदारा से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप और नकदी मिली है। बताया कि दोनों के खिलाफ संदीप कुमार के खिलाफ हल्द्वानी, लालकुआं, काठगोदाम में मुकदमे दर्ज हैं। संवाद
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