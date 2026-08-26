फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Jameria village will become a new destination for wildlife tourism

खास खबर: जमेरिया बनेगा वन्यजीव पर्यटन का नया ठिकाना, 50 परिवारों को होम स्टे और बर्ड वॉचिंग का प्रशिक्षण

Wed, 26 Aug 2026 10:50 AM IST
Heera अजीत प्रताप गोस्वामी
अजीत प्रताप गोस्वामी Published by: Heera Updated Wed, 26 Aug 2026 10:50 AM IST
सार

जमेरिया गांव को वन्यजीव पर्यटन का नया केंद्र बनाने की तैयारी है। सीबीटी योजना के तहत 50 से अधिक परिवारों को होम स्टे, बर्ड वॉचिंग और वन्यजीव ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विज्ञापन
Jameria village will become a new destination for wildlife tourism
Ramnagar - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 

विज्ञापन

रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे मर्चुला क्षेत्र का जमेरिया गांव आने वाले समय में वन्यजीव पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। पार्क प्रशासन ने गांव को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रामीणों को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

जमेरिया गांव में वर्तमान में 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं। जंगल और प्राकृतिक क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण गांव में वन्यजीव और प्रकृति पर्यटन की अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं। इसी को देखते हुए पार्क प्रशासन स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से गांव को पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए पार्क प्रशासन की ओर से कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म (सीबीटी) के तहत ग्रामीणों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

विज्ञापन

होम स्टे से मिलेगा रोजगार
सीबीटी के तहत ग्रामीणों को होम स्टे संचालन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके माध्यम से पर्यटकों को स्थानीय रहन-सहन, खान-पान और संस्कृति से परिचित कराने के साथ ग्रामीण परिवारों के लिए आय का नया जरिया तैयार किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

वन्यजीवों के विषय में दी जा रही जानकारी
जमेरिया को प्रकृति और पक्षी प्रेमियों के लिए भी आकर्षक बनाने की तैयारी है। ग्रामीणों को बर्ड वॉचिंग समेत अन्य वन्यजीवों के विषय में जानकारी दी जा रही है।

 

जमेरिया गांव में सीबीटी के तहत ग्रमीणों को बर्ड वॉचिंग, होम स्टे संचालन समेत कई प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जोड़कर उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि भविष्य में जमेरिया पर्यटन का केंद्र बन सके। - डॉ. साकेत बडोला, निदेशक, सीटीआर

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed