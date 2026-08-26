हल्द्वानी: यूथ कांग्रेस नेता हेमंत साहू के खिलाफ दो एफआईआर, घर में घुसकर मारपीट की...महिला-युवक ने लगाए आरोप
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Wed, 26 Aug 2026 01:38 PM IST
सार
हल्द्वानी की कोतवाली में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजपुरा निवासी ज्योति ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता भीड़ के साथ उनके घर में घुस आए और मारपीट की।
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विस्तार
कोतवाली हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के खिलाफ पुलिस ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। कार्रवाई राजपुरा निवासी ज्योति और पंकज कश्यप की तहरीर पर हुई है। महिला का आरोप है कि कांग्रेस नेता भीड़ के साथ उनके घर में घुसे और मारपीट की।
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वहीं पंकज कश्यप ने अपनी तहरीर में बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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