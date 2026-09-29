{"_id":"6ababa820c93b20c800bacb9","slug":"video-demand-for-ban-on-ten-wheeler-trucks-in-kosi-river-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: कोसी नदी में दस टायरा ट्रकों पर रोक की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोसी नदी के खनन गेटों पर 10 टायरा ट्रकों के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सोमवार को पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में स्थानीय ट्रांसपोर्टरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। डीएफओ को ज्ञापन सौंपकर 10 टायरा ट्रकों के संचालन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। डीएफओ पुनीत तोमर को सौंपे ज्ञापन में पूर्व विधायक रणजीत रावत ने आरोप लगाया कि 10 टायरा ट्रकों से खनन सामग्री नियमों के विपरीत निकाली रही है। पूर्व में विरोध के बाद वन विभाग और खनन कारोबारियों की संयुक्त बैठक में भी इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद नदी के गेटों पर इनका संचालन जारी है। इस दौरान देशबंधु रावत, भुवन शर्मा, ओमप्रकाश, ललित उपाध्याय, उषा जोशी, पुष्पा देवी, अनिल अग्रवाल खुलासा, भुवन पांडे आदि मौजूद रहे।

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