{"_id":"6ab2862ea884e5bbb104d0a2","slug":"video-haridwarayurveda-interns-stage-lockdown-protest-demanding-stipends-raise-slogans-at-the-gate-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्टाइपेंड की मांग पर आयुर्वेद इंटर्न का तालाबंदी आंदोलन, गेट पर नारेबाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्टाइपेंड की मांग को लेकर आयुर्वेद कॉलेज के इंटर्न का आंदोलन तेज हो गया है। आज सुबह इंटर्न ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल परिसर में ओपीडी समेत विभिन्न विभागों में तालाबंदी कर दी। इसके बाद छात्र परिसर के गेट पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। आंदोलन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस और छात्रों के बीच वार्ता जारी है।

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